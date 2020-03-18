https://static.news.ru/photo/48fbb9d2-683f-11ea-8b65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне в период со 2 по 8 марта купили 422,3 тысячи упаковок мирамистина. Это на 28,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (328 тысяч). Кроме того, на 24,6% увеличилось число покупок хлоргексидина — до 1,175 млн упаковок. Соответствующие данные NEWS.ru предоставили в компании DSM Group, которая занимается исследованием фармацевтического рынка.

Аналитики отметили, что на 19,3% выросли продажи противовирусных препаратов (с 3 млн до 3,594 млн упаковок в неделю).

В совокупности за период жители России потратили на мирамистин 164,5 млн рублей (+32,7% по сравнению с показателями прошлого года), на хлоргексидин — 20,3 млн рублей (+43,8%), а на противовирусные средства — 1,261 млрд рублей (+29,1%).

Ранее немецкий врач Михаэль Фельд заявил, что важный способ защиты от коронавируса — полоскание горла. При первых признаках першения медик рекомендовал использовать раствор хлоргексидина. По словам специалиста, больше всего риску заболеть подвержены люди с ослабленным иммунитетом.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. По состоянию на 17 марта коронавирусом нового типа заразились более 182 тысяч человек. Из них 7,1 тысячи умерли, более 78 тысяч выздоровели. Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

С 18 марта Россия устанавливает временный запрет на въезд в страну для иностранных граждан и лиц без гражданства. Эту меру также приняли в рамках борьбы с распространением коронавируса. Власти РФ рассматривают вариант полного закрытия границ.