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Полоскание горла и приём витамина Д могут стать действенными мерами по защите организма от коронавируса. Об этом заявил немецкий врач Михаэль Фельд. По его словам, больше всего риску заболеть подвержены люди с ослабленным иммунитетом.

Как передаёт «Профиль», способами профилактики заболевания являются гигиена рук, частые прогулки на свежем воздухе, а также здоровый сон. Медик подчеркнул, что спать нужно не менее 8 часов в сутки. Кроме того, он посоветовал дополнительно принимать витамин Д. Рекомендуемая суточная доза не должна превышать 2000 МЕ.

Помимо этого, не следует забывать о важности употребления овощей и фруктов. Содержащиеся в них витамины и микроэлементы обеспечат хорошую поддержку иммунной системе.

Еще одним важным способом защиты от коронавируса является полоскание горла. При первых признаках першения медик рекомендовал использовать раствор хлоргексидина.

Ранее NEWS.ru писал, что количество умерших в результате заражения коронавирусом в мире превысило пять тысяч человек.

В России за последние сутки зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. В общей сложности официально подтверждены данные о 32 заболевших.