В России ужесточаются правила работы НКО-иноагентов

В России с 3 октября вступил в силу закон, предписывающий иностранным НКО в РФ ежегодно отчитываться о работе, доходах и расходах, проведённых мероприятиях. Также закон запрещает регистрировать организацию и её филиалы в жилых помещениях. Соответствующие изменения внесены в закон «О некоммерческих организациях».

Согласно требованиям документа, отныне НКО-иноагенты и их подразделения обязаны каждый год отчитываться в Министерстве юстиции о своей деятельности, доходах и расходах. Также данные организации должны предоставлять документы, на основе которых проводятся их мероприятия.

Структурные подразделения НКО-иноагентов должны будут предоставлять отчёты о своей работе в уполномоченные органы. В отчётах необходимо указывать объёмы и источники полученных средств и их расходование.

Если организация окажется под запретом по решению суда, но при этом продолжит свою работу, она будет ликвидирована судом по иску Минюста.

Ранее Минюст России принял решение об исключении Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, внесены в список экстремистских организаций, запрещённых на территории РФ) из реестра НКО-иноагентов, поскольку они были ликвидированы.