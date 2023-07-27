В России создали микродрон для ликвидации солдат противника В РФ создали микробеспилотник весом 38 граммов для ударов по живой силе противника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты опытно-конструкторского бюро «Беспилотного Авиастроения» разработали миниатюрный беспилотный летательный аппарат «Вектор X-120» весом 38 граммов, предназначенный для нанесения удара по живой силе противника, сообщает ТАСС. Представитель ОКБ рассказал, что этот дрон будет применяться в ситуациях, невыполнимых для обычного стрелка.

Специалисты нашего бюро разработали маленький квадрокоптер «Вектор Х-120», который весит всего 38 грамм без полезной нагрузки. Это одноразовый дрон-камикадзе, который будет применяться для поражения живой силы противника при помощи существующих боеприпасов армейского образца, — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что речь идет о патронах калибра 5,45×39 мм и 9×19 мм Люгер. По словам представителя ОКБ, микробеспилотник способен прилететь в укрытие и произвести поражение цели, что не в состоянии сделать ни один снайпер. Кроме того, для совершения выстрела бойцу пришлось бы выйти на открытый участок или показаться из укрытия. Дрон можно запускать за любым препятствием и контролировать его полет вплоть до места применения.

Максимальное время работы нового БПЛА составляет шесть минут, дальность полета — до двух километров, максимальная скорость — 50 километров в час. Предполагается, что стоимость базовой версии составит около 75–80 тысяч рублей. В будущем аппарат планируется применять для полетов дронов в режиме «роя».

Ранее сообщалось, что холдинг «Росэлектроника» разрабатывает новый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов. Генеральный директор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев в этой связи отметил, что работа находится на финальном этапе и комплекс будет представлен уже в этом году.