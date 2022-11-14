В России создадут «костюм железного человека» для военных Замгендиректора «Армокома» Фаустов: военные получат покрывающий тело костюм из композитной брони

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках проекта экипировки российского солдата будущего нового поколения «Легионер» будет создан костюм «железного человека» из композитной брони, рассказал в интервью РИА Новости заместитель гендиректора предприятия — производителя бронезащиты «Армоком», участвующего в данных работах, Олег Фаустов. По его словам, экипировка будет полностью закрывать тело бойца «как доспехи средневекового рыцаря».

Эта работа планируется к проведению в рамках НИР (научно-исследовательской работы) «Легионер». В ней будет рассмотрена возможность изготовления такого бронированного «скафандра», но для его поддержки опять же потребуется экзоскелет, — сказал Фаустов.

По словам разработчика, «костюм железного человека» — приоритетное направление работ всех ведущих военных держав. Фаустов отметил, что считает ошибочным преобладающее мнение, что в будущем люди не будут принимать участие в боях, а вместо них это будут делать роботы и дроны. По его мнению, человек по-прежнему будет занимать те или иные позиции на фронте, а риски для его жизни при развитии военной техники значительно вырастут.

Ранее Фаустов рассказал о создании сверхлегкого бронешлема. По его словам, новая экипировка весит около 700 граммов, что на 300 граммов легче имеющейся на вооружении России и на 500 — американских аналогов.