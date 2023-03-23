В России придумали, как решить проблему расселения аварийного жилья ФРТ: расселение аварийного жилья в РФ могут профинансировать с помощью облигаций

Фото: Антон Касс/News.ru

Фонд развития территорий (ФРТ) рассматривает возможность финансирования расселения аварийного жилья в России с помощью облигационных займов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор фонда Ильшат Шагиахметов. По его словам, с дефицитом бюджетных средств для расселения и сноса ветхого жилья сталкиваются многие регионы.

Мы как институт развития можем привлекать облигационные займы, в том числе с поддержкой государства. Наша задача здесь — не заработать, а выйти в ноль. Формат работы такой: мы привлекаем деньги на долговом рынке, тратим их на формирование участка, расселение людей и снос зданий, а затем получаем небольшую прибыль, которая нужна на проценты по облигациям, за счет продажи площадки девелоперу или доли при реализации квартир, — рассказал Шагиахметов.

Он добавил, что подобная схема может быть интересна фонду даже при условии отсутствия прибыли, поскольку «это выгоднее, чем тратить бюджетные деньги на выкуп с рынка жилья для расселения аварийных домов или на строительство с нуля».

По мнению главы ФРТ, если удастся предложить доходность ОФЗ плюс 1,5-2 процента, то облигации будут привлекательны для институциональных инвесторов — страховых компаний и НПФ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил с 2023 года использовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления для расселения граждан из аварийного жилья. Во время совещания по развитию лесопромышленного комплекса он отметил, что для ряда регионов это сможет стать удобным и эффективным решением.

В свою очередь власти Мурманской области расширили программу «Свой дом в Арктике», в рамках которой получить выплату в размере 1,5 млн рублей теперь могут медики и учителя, а также ветераны и члены их семей. В обновленный перечень также включили работников сухопутного и трубопроводного транспорта.