В России предложили ввести эталонные тарифы на тепло

Эталонные тарифы на теплоснабжение предлагается ввести в России. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может опубликовать соответствующий проект постановления правительства РФ уже в июне. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель главы службы Виталий Королёв.
По словам Королёва, эталон
Замглавы ФАС отметил, что новая мера будет вводиться постепенно. Желание принять участие в пилотных проектах уже выразили несколько регионов. Реализация данных проектов намечена на 1 июля 2022 года.
В настоящее время тарифы теплоснабжающих организаций устанавливаются ежегодно органами регулирования непосредственно в регионах. Они основаны на расходах предприятий, которые компания может доказать. В рамках эталонного подхода будет определён средний уровень расходов организаций, ведущих аналогичный вид деятельности. В результате завысить расценки на продукцию не получится.
Также мера позволит избежать роста тарифов на теплоснабжение из-за чрезмерных расходов РСО на ремонт, топливо, транспорт и прочие аспекты, которые бизнес периодически приводит в качестве причины увеличения тарифов.
Ранее в России спрогнозировали предел роста тарифов на услуги ЖКХ. Минэкономразвития ожидает роста тарифов на услуги тепло- и водоснабжения на 4%.