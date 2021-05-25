В России предложили ввести эталонные тарифы на тепло

https://static.news.ru/photo/7f21cd0c-ea55-11e9-b1a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Эталонные тарифы на теплоснабжение предлагается ввести в России. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может опубликовать соответствующий проект постановления правительства РФ уже в июне. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель главы службы Виталий Королёв.

По словам Королёва, эталон будет формироваться на основании показателей постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний (РСО), которые определит ФАС, а также количества точек поставок теплоэнергии потребителям.

Замглавы ФАС отметил, что новая мера будет вводиться постепенно. Желание принять участие в пилотных проектах уже выразили несколько регионов. Реализация данных проектов намечена на 1 июля 2022 года.

В настоящее время тарифы теплоснабжающих организаций устанавливаются ежегодно органами регулирования непосредственно в регионах. Они основаны на расходах предприятий, которые компания может доказать. В рамках эталонного подхода будет определён средний уровень расходов организаций, ведущих аналогичный вид деятельности. В результате завысить расценки на продукцию не получится.

Также мера позволит избежать роста тарифов на теплоснабжение из-за чрезмерных расходов РСО на ремонт, топливо, транспорт и прочие аспекты, которые бизнес периодически приводит в качестве причины увеличения тарифов.

Ранее в России спрогнозировали предел роста тарифов на услуги ЖКХ. Минэкономразвития ожидает роста тарифов на услуги тепло- и водоснабжения на 4%.