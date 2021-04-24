Тарифы на услуги ЖКХ будут расти в России в 2022-2024 годах

https://static.news.ru/photo/b5a37dfc-a4f4-11eb-9897-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минэкономразвития ожидает роста тарифов на услуги тепло- и водоснабжения на 4%, сообщает ТАСС на ссылкой на сценарные условия прогноза ведомства, которые рекомендованы для подготовки бюджета на 2022-2024 годы.

Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в целом, в 2022-2024 годах в среднем по России не превысит 4%, что соответствует целевой инфляции, — говорится в материалах МЭР.

В прогнозе отмечается, что размер индексации тарифов в ряде муниципальных образований может быть выше установленной величины в связи с проведением мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры, установления нормативов потребления услуг ЖКХ и перехода к ценовой зоне теплоснабжения (альтернативной котельной).

Ранее сообщалось, что в России обсуждается вопрос введения дополнительных льгот для малоимущих. Они могут коснуться оплаты электроэнергии. Предлагаемый механизм адресной поддержки подразумевает снижение расходов на свет для бедных россиян за счёт богатых. Однако эксперты предупреждают, что в категорию «богатых» попадут не действительно зажиточные россияне, а просто те, кто не смог доказать свою бедность.