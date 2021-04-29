В России появится аналог Work & Travel

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В России планируется запустить программу туристического обмена, аналогичную американской Work & Travel. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

Со следующего года заработают новые образовательные и волонтерские программы в туризме, в том числе в экотуризме по типу Work & Travel, — приводит агентство её слова.

Догузова пояснила, что участвующие в программе молодые специалисты смогут совмещать работу и отдых на уникальной природной территории за счёт работодателя.

Ранее стало известно, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Он состоит из трёх федеральных проектов, посвящённых развитию туристической инфраструктуры, доступности туруслуг и совершенствованию управления в сфере туризма. На реализацию проекта планируется выделить из госбюджета до 2030 года 529 млрд рублей и 72 млрд рублей из бюджетов регионов.

Чернышенко отметил, что турпоток в России может вернуться на уровень до пандемии коронавируса в течение года. Догузова, в свою очередь, сообщила, что пока численность туристов растёт только на курортах.