https://static.news.ru/photo/0dae3b06-4cde-11ea-9f36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя стоимость туристической поездки в Китай за последний год выросла. Так, если в декабре 2019-го путёвка стоила 69,8 тысяч рублей, то годом ранее её можно было приобрести за 65,3 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Специалисты анализировали туры на восемь дней. В их стоимость входят билеты на самолет от Москвы или Хабаровска до Пекина или Шанхая и обратно, трансфер, проживание в двухместном номере трёх-четырёхзвёздочного отеля, завтраки и медицинская страховка. Оформление загранпаспорта и визу путешественник оплачивает самостоятельно.

О том, ожидается ли в этом году понижение цен на поездки в Китай, говорить пока рано. Вице-президент Ассоциации туроператоров России, эксперт по транспорту Дмитрий Горин в разговоре с NEWS.ru напомнил, что с 24 января продажи туров в Поднебесную приостановлены.

По его словам, от поездок придётся отказаться 33-м тысячам российских путешественников, которые уже успели приобрести билеты. Они могут выбрать между стопроцентным возвратом денежных средств, переносом поездки на период, когда будут сняты ограничения, и заменой на тур в другую страну.

Как ранее писал NEWS.ru, туроператоры в России хотят скорректировать чартерную программу на март 2020 года, обратившись к Росавиации. Освободившие от полётов в китайский Хайнань самолёты планируют перебросить на другие направления.