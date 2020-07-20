В Росси за сутки от коронавируса умерли 85 человек

https://static.news.ru/photo/538524f4-ca61-11ea-8b5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 85 человек. Общее число летальных исходов в стране достигло отметки в 12 427. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за сутки было выявлено 5940 новых случаев инфицирования (общее число заболевших с начала эпидемии достигло 777 586) и 3258 пациентов выздоровели (общее число достигло 553 602).

По состоянию на понедельник, 20 июля, в мире коронавирусом заразились 14 671 459 человек, погибли 609 482 и выздоровели 8 740 960. Лидерами по числу инфицированных являются США (3 898 550 инфицированных, 1 802 338 выздоровевших, 143 289 умерших), Бразилия (2 099 896 заболели, 79 533 погибли, 1 371 229 поправились), Индия (1 118 780 пациентов, 700 399 исцелились, 27 503 скончались). Россия — на четвёртом месте. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 777 486 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 553 602 пациента, умерли 12 427.

Ранее вторая группа добровольцев, участвовавшая в тестировании разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вакцины против коронавируса, выписана из клиники. Руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук сообщила, что все 20 человек хорошо перенесли вакцинирование, побочных эффектов почти не было, писал NEWS.ru.