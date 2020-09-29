В Роспотребнадзоре объяснили, почему в РФ растёт число жертв коронавируса

https://static.news.ru/photo/6df5cd80-0241-11eb-b451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повышение уровня смертности среди пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией обусловлено рядом факторов, в числе которых общий рост заболеваемости в последние две недели и появление других заболеваний на фоне осенних холодов. Об этом в разговоре с журналистами 29 сентября сообщила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в РФ умерли 160 пациентов с коронавирусом. Накануне был зафиксирован 61 летальный исход.

По словам Руженцовой, рост уровня смертности заметен не в первые дни заболевания, а на вторую или третью неделю. Она отметила, что в настоящее время в стране фиксируются результаты прироста, который был около 14 дней назад.

А с другой стороны, летальность ещё может быть связана с дополнительными инфекциями. Как и в предыдущие годы в сентябре с наступлением холодов распространяются различные респираторные инфекции. Это сочетание, безусловно, могло и повлиять на летальность, — цитирует Руженцову РИА Новости.

Ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 1 167 805 человек. За время пандемии от коронавируса скончались 20 545 жителей РФ (+160 за сутки), выздоровели от инфекции 952 399 пациентов (+6479 за сутки).

Как передавал NEWS.ru, в российских больницах имеется достаточный запас лекарственных препаратов для лечения пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.