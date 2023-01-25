В Роскачестве займутся проверкой «Чебурашки»

Фото: «Союзмультфильм»

Кадр из мультфильма «Чебурашка»

В Роскачестве решили проверить мягконабивные игрушки в виде персонажа «Чебурашка». Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что после выхода в прокат одноименного фильма спрос на мягкие игрушки, изображающие главного героя ленты, заметно вырос. При этом сами игрушки — «самого разного качества», страной-производителем часто является Китай.

Решение о проведении внепланового исследования связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий, которые поступили в Роскачество от потребителей, в том числе родительских сообществ, — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что потребители чаще всего опасаются использования некачественных материалов при производстве, которые приводят к быстрому изнашиванию игрушки. Также «Чебурашки» могут издавать неприятный химический запах. Кроме того, у игрушек наблюдается очень широкий разброс цен, что требует подтверждения о реальном качестве товара.

Результаты исследования предполагается обнародовать во втором квартале текущего года.

В ходе лабораторных испытаний «Чебурашек» будут проверять на выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели. Также игрушку оценят на прочность, устойчивость окраски и проверят наличие сертификатов соответствия.

Закупку игрушек предполагается осуществлять как в офлайн-магазинах, так и в маркетплейсах, включая супермаркеты, магазины для детей и небольшие точки продаж.

Ранее «Союзмультфильм» потребовал от маркетплейсов Ozon и Wildberries снять с продажи контрафактную продукцию с изображением Чебурашки. Так киностудия отреагировала на резко возросшие в последнее время продажи игрушки «Чебурашка» на сайтах онлайн-ретейлеров. В «Союзмультфильме» отметили, что компания регулярно выявляет факты незаконного использования анимационных образов персонажей. За прошедший год киностудия обнаружила более шести тысяч нарушений, по более чем пяти тысячам из них были составлены обращения в суды.

В пресс-службе Ozon в свою очередь сообщили, что после премьеры нового фильма про Чебурашку россияне стали приобретать товары с любимым героем в виде мягких игрушек, в том числе и разговаривающих, в 2,3 раза чаще. Представители маркетплейса подчеркнули, что многие родители после выхода ленты начали читать с детьми оригинальную книгу Эдуарда Успенского про приключения крокодила Гены и Чебурашки — количество покупок подскочило на 47% год к году.