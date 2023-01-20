«Союзмультфильм» потребовал убрать контрафактных чебурашек с маркетплейсов «Союзмультфильм» потребовал от Ozon и Wildberries снять с продажи контрафактного Чебурашку

Фото: shutterstock

«Союзмультфильм» потребовал от маркетплейсов Ozon и Wildberries снять с продажи контрафактную продукцию с изображением Чебурашки, сообщили NEWS.ru в пресс-службе компании. Так киностудия отреагировала на резко возросшие в последнее время продажи игрушки Чебурашка на сайтах онлайн-ретейлеров. В «Союзмультфильме» отметили, что компания регулярно выявляет факты незаконного использования анимационных образов персонажей. За прошедший год киностудия обнаружила более 6 тысяч нарушений, по более чем 5 тысячам из них были составлены обращения в суды.

В настоящее время киностудией «Союзмультфильм» направлено обращение к маркетплейсам Ozon и Wildberries с требованием убрать размещенную в каталогах контрафактную продукцию. На протяжении последних 5 лет киностудия проводит масштабную работу по защите законных прав на аудиовизуальные произведения. Было выявлено множество фактов незаконного использования популярных анимационных образов компаниями по всей России. Итогом проведения мониторинга, процесс которого занял около года, стало обнаружение более 6 тысяч нарушений. По свыше 5 тысячам из установленных фактов составлены и направлены в суды соответствующие исковые заявления, — сообщили в кинокомпании.

В «Союзмультфильм» подчеркнули, что классические мультперсонажи являются частью культурного наследия, и их использование должно происходить в рамках действующего законодательства. Представители компании добавили, что при работе с партнерами, студия очень внимательно относится к контексту сотрудничества, не допуская возможных смысловых и визуальных искажений.

В пресс-службе Ozon ранее сообщили, что после премьеры нового фильма про Чебурашку россияне стали приобретать товары с любимым героем в виде мягких игрушек, в том числе и разговаривающих, в 2,3 раза чаще. Представители маркетплейса подчеркнули, что многие родители после выхода ленты начали читать с детьми оригинальную книгу Эдуарда Успенского про приключения крокодила Гены и Чебурашки — количество покупок подскочило на 47% год к году.