Стало известно, во сколько раз выросли продажи чебурашек после мультфильма В Ozon заявили, что продажи игрушек «Чебурашка» выросли в 2,3 раза после премьеры мультфильма

Фото: «Централ Партнершип»

После премьеры нового мультфильма про Чебурашку россияне стали приобретать товары с любимым героем в виде мягких игрушек, в том числе и разговаривающих, в 2,3 раза чаще, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Ozon. Представители маркетплейса подчеркнули, что многие родители после выхода ленты начали читать с ними оригинальную книгу Эдуарда Успенского про приключения крокодила Гены и Чебурашки — количество покупок подскочило на 47% год к году.

Наиболее популярным товаром по мотивам мультфильма и книг остаются классические мягкие игрушки — их покупают в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Среди других растущих категорий с изображением любимого героя — товары для самых маленьких, разнообразные фигурки, детская посуда. Многие родители после просмотра мультфильма с детьми начали читать с ними оригинальную книгу Эдуарда Успенского про приключения крокодила Гены и Чебурашки — в январе спрос на нее увеличился на 47% год к году, — рассказали в Ozon.

В компании добавили, что по правилам площадки запрещена продажа подделок и копий, а выявленные реплики скроют от покупателей. В пресс-службе отметили, что дистрибьюторы товаров с зарегистрированными товарными знаками или торговой марки обязаны подтвердить, что продукция является подлинной и куплена у производителя.

Ранее стало известно, что художественный фильм «Чебурашка» стал лидером кинопроката в России и СНГ на минувших выходных. Картина режиссера Дмитрия Дьяченко собрала за 14 и 15 января 848 млн рублей, свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.После премьеры Сети заполнилась объявлениями о продаже игрушек, сувениров и посуды с изображением сказочного персонажа.