В «Росэнергоатоме» опровергли сообщения МАГАТЭ о взрывах около ЗАЭС Советник главы «Росэнергоатома»: данные МАГАТЭ о взрывах у ЗАЭС являются провокацией

Фото: Global Look Press/ © Dmitry Grigoriev

Провокацией назвал информацию представителей МАГАТЭ о мощных взрывах около Запорожской АЭС советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, это заявление было сделано для того, чтобы убедить мировую общественность, что Россия не может обеспечить ядерную безопасность. Слова советника приводит ТАСС.

Ничем иным, как провокацией, я не могу это назвать. Прежде чем выдавать такую информацию, ее нужно проверить, установить, а не на слух полагаться. С одной стороны, они хотят показать, что занимаются чем-то полезным, с другой — опять посеять в общественном мнении Запада мысль о том, что Россия не справляется с обеспечением ядерной безопасности, — сказал Карчаа.

Он добавил, что сотрудники станции эксплуатирующей компании и инспекторы МАГАТЭ ежедневно проводят осмотр ЗАЭС, обходя пешком ее периметр. В то время, которое упоминают в агентстве, как заявил Карчаа, в районе ЗАЭС работала артиллерия, «но на значительном удалении».

Никаких взрывов не было ни на территории атомной станции, ни около нее, — подчеркнул представитель «Росэнергоатома».

Ранее стало известно, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали взрывы в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом говорилось в сообщении на сайте организации. По словам специалистов, этот факт свидетельствует о военных действиях, ведущихся рядом с объектом.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск, представители МАГАТЭ присутствуют там в течение нескольких месяцев.