В Росэнергоатоме сообщили об устранении критических повреждений на ЗАЭС Советник главы «Росэнергоатома» Карчаа: все критические повреждения на ЗАЭС устранены

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Запорожская АЭС в Энергодаре

На Запорожской АЭС устранены все наиболее серьезные повреждения критически важных объектов инфраструктуры, рассказал советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По его словам, также были приняты превентивные меры по дополнительной защите станции. Он отметил, что осуществление ремонтных работы было осложнено выстрелами с украинской стороны, ущерб от которых был «колоссальный», передают РИА Новости.

В целом сколько-нибудь крупных незакрытых историй из числа критически значимых не осталось <...> Достаточно оперативно устранены многие повреждения. Просто ущерб был нанесен реально колоссальный... Надо иметь в виду, что долгое время полноценное осуществление ремонтных и восстановительных работ было невозможно в силу не прекращавшихся артиллерийских обстрелов, — рассказал Карчаа.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» уточнил, что дополнительные меры по защите критически важных объектов инфраструктуры ЗАЭС подразумевают возведение дополнительных защитных инженерно-строительных конструкций вокруг сухого хранилища отработанных ядерных отходов. Он отметил, что труд специалистов, которые были задействованы в этих работах под интенсивными артиллерийскими обстрелами, является «тихим подвигом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС остается тревожной, поскольку «украинская сторона по-прежнему считает возможным осуществлять обстрелы» энергообъекта. Он уточнил, что у главы государстване запланирована встреча с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.