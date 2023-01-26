Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали взрывы в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается на сайте организации. По словам специалистов, этот факт свидетельствует о военных действиях, ведущихся рядом с объектом.
За пределами объекта произошли мощные взрывы, свидетельствующие о военных действиях вблизи объекта, расположенного на линии фронта продолжающегося конфликта. Вчера около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых вибрировали окна административных зданий, сегодня их стало больше, — говорится в сообщении.
Запорожская АЭС находится под контролем российских войск, и представители международного агентства присутствуют там в течение нескольких месяцев.
Заместитель главы МИД России Михаил Галузин ранее заявил, что последствия действий Украины, которая подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), могут быть катастрофическими. При этом Москва старается свести к нулю риски аварии на атомном объекте, отметил он.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация вокруг ЗАЭС остается тревожной, поскольку «украинская сторона по-прежнему считает возможным осуществлять обстрелы» энергообъекта