Песков объяснил, почему ситуация вокруг ЗАЭС остается тревожной Песков: ситуация на ЗАЭС по-прежнему тревожная из-за возможности ВСУ обстреливать объект

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Главное здание Запорожской атомной электростанции

Ситуация вокруг ЗАЭС остается тревожной, поскольку «украинская сторона по-прежнему считает возможным осуществлять обстрелы» энергообъекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что у главы государства на текущий момент не запланирована встреча с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Она (ситуация вокруг ЗАЭС. — NEWS.ru) по-прежнему тревожная, — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что на встрече Путина с Гросси в октябре в Санкт-Петербурге они «условились при необходимости продолжать диалог», однако сейчас в графике президента такой встречи нет.

Что касается господина Гросси, то пока никаких встреч в графике [Путина] нет, — ответил Песков.

В конце декабря генеральный директор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси провели переговоры в здании госкорпорации на Ордынке в Москве, в ходе которых обсуждались вопросы безопасности Запорожской АЭС. В результате переговоров стороны отметили «существенную близость позиций» по проекту декларации о создании зоны безопасности станции. Консультации продолжатся для выхода на итоговый текст в максимально сжатые сроки.

Рафаэль Гросси ранее договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о том, что агентство обеспечит присутствие своих экспертов на территории всех украинских АЭС. Согласно заявлению, присутствие экспертной группы обусловлено активизацией усилий по недопущению ядерной аварии в условиях вооруженного конфликта.