В РФ за сутки от коронавируса вылечились 5464 человека

https://static.news.ru/photo/6cafe6ba-ecf0-11ea-a924-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России из больниц по выздоровлении были выписаны 5464 пациента с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что на данный момент с начала пандемии от коронавируса в России вылечились 821 169 человек.

Как заявили в оперштабе, за прошедшие сутки в РФ зафиксировано 115 летальных случаев от коронавируса. За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 17 414 россиян.

В общей сложности в стране коронавирусом заразились 1,005 млн человек. За последние 24 часа болезнь была диагностирована у 4952.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве зафиксированы 625 новых случаев заражения COVID-19. Их общее число достигло 263 684.