В РФ выявили рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d21118d8-45c1-11eb-ab73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили новый рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В течение последних 24 часов COVID-19 был диагностирован у 29 935 граждан РФ. Об этом 24 декабря сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 2 963 688 человек. Как сообщили в оперштабе, за сутки из российских больниц по выздоровлении были выписаны 26 890 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. Всего за период распространения болезни с ней смогли справиться 2 370 857 россиян.

Также представители оперштаба добавили, что в течение прошедших 24 часов в РФ умерли 635 человек, у которых был коронавирус. С начала пандемии жертвами инфекции стали 53 096 россиян.

Как ранее передавал NEWS.ru, вторая волна эпидемии коронавируса в России существенно отличается от первой типом изначального заражения, то есть имеет другой источник, заявил заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

По его словам, весной большинство заражений происходило из-за завезённого коронавируса, тогда как сейчас россияне заражаются вирусом, который уже давно находится в России.