В РАН назвали источник второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/5ce41ba8-459b-11eb-83b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая волна эпидемии коронавируса в России существенно отличается от первой типом изначального заражения, то есть имеет другой источник, заявил заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

По его словам, весной большинство заражений происходило из-за завезённого коронавируса, тогда как сейчас россияне заражаются вирусом, который уже давно находится в России, передаёт РИА Новости.

Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия, и её вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих, сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами, — заявил учёный.

Как сообщал NEWS.ru, врач-биофизик Нелли Соседова ранее заявила, что масштабы третьей волны коронавирусной инфекции в России будут зависеть от размеров коллективного иммунитета россиян.

Перед этим главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что в России стоит ожидать третью волну активного распространения коронавирусной инфекции. Медик отметил, что у всех крупных эпидемий можно выделить три очевидные волны распространения: у испанки, азиатского, свиного или птичьего гриппа.