В Минобороны сообщили о сбитых над Россией беспилотниках МО РФ: два БПЛА ВСУ сбиты над территориями Курской и Тульской областей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 24 февраля сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что это произошло над территориями Курской и Тульской областей.

24 февраля около 00:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА воздушного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Тульской областей, — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт проинформировал, что в небе над Курском сработала система ПВО. Он призвал граждан сохранять спокойствие. Перед этим губернатор объявил о ракетной опасности в регионе. Старовойт призвал население укрыться в помещениях без окон или на подземном паркинге.

В свою очередь Министерство региональной безопасности Тульской области сообщало о двух сбитых БПЛА. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают экстренные службы региона.