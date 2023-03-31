В Минобороны рассказали, где будут служить срочники в 2023 году Минобороны: все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Все срочники весеннего призыва 2023 года будут проходить службу на территории России, в пунктах постоянной дислокации, передает РИА Новости со ссылкой на контр-адмирала, представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил Владимира Цимлянского. Он подчеркнул, что предстоящий призыв будет осуществляться в соответствии с сроками, определенными российским законодательством.

Все призывники будут направлены на службу в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации, — отметил он.

Цимлянский также добавил, что одна треть призывников будет направлена в учебные соединения и части на срок до пяти месяцев для освоения современной военной техники и получения военно-учетной специальности. После обучения их переведут в войска. Все срочнослужащие, отслужившие установленный срок, будут своевременно уволены в запас и вернутся домой.

Цимлянский также успокоил военнослужащих по призыву и их родителей, заявив, что все призывники, отслужившие установленные сроки, будут надлежащим образом уволены и отправлены к местам своего проживания.

Ранее Цимлянский заявил, что в планах Генерального штаба Вооруженных сил России нет второй волны мобилизации. Он уточнил, что добровольцев и тех, кто уже призван на службу, хватает для выполнения задач спецоперации. Он выразил благодарность тем, кто выразил желание добровольного участия в операции.