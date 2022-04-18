В Иркутской области на краю тайги нашли труп младенца
Никита Чайка
Никита Чайка
21:09, 18 апреля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Иркутской области в лесной просеке вблизи посёлка Усть-Уда было найдено тело младенца, говорится на сайте региональный прокуратуры. О причинах смерти ребёнка не сообщается. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии).
Прокуратура Усть-Удинского района организовала проверку в связи с поступившим сообщением 16 апреля 2022 года об обнаружении трупа новорождённого ребёнка в лесной просеке по ул. Орджоникидзе п. Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области. Причины произошедшего устанавливаются, — говорится в сообщении.
Ранее в Красноярском крае в мусорном баке обнаружили тело новорождённой девочки со следами замерзания. По словам правоохранительных органов, труп ребёнка находился на сортировочной ленте.
В марте прошлого года в Солнечногорске (Московская область) в квартире нашли труп пятнадцатилетнего подростка с множественными ножевыми ранениями.
Весной прошлого года в Бурятии на берегу реки обнаружили тело новорождённого ребёнка. Отмечается, что на теле младенца имелись следы посмертного объедания рыбами и птицами.