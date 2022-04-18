В Иркутской области на краю тайги нашли труп младенца

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Упрощённая процедура строительства заводов и трубопроводов в заповедных зонах нанесёт природе непоправимый ущерб, предупредил эколог, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков. Так он прокомментировал решение профильного комитета Госдумы исключить из законопроекта территорию Байкала и оставить остальные зоны, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Это стратегическое вредительство. Они хотят решить сиюминутные вопросы газопроводами и навсегда уничтожить то, что никогда восстановить не смогут. Природе будет нанесён невосполнимый ущерб. Без газа мы можем жить, а без...