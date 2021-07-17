Тело новорождённого нашли в мусорном баке в Ачинске

В Красноярском крае на помойке обнаружили тело новорождённой девочки со следами замерзания, сообщила пресс-служба регионального главка СК.
Труп ребёнка
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершённого преступления и разыскивается мать младенца. Также проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти девочки. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось об аналогичном происшествии в Ульяновске. Там так же в мусорном контейнере нашли тело новорождённого младенца. Следователи ищут родителей погибшего ребёнка и выясняют обстоятельства, при которых он оказался в мусорном баке.