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Тело новорождённого нашли в мусорном баке в Ачинске

09:31, 18 июля 2021
Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
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В Красноярском крае на помойке обнаружили тело новорождённой девочки со следами замерзания, сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Труп ребёнка нашли в 6-м микрорайоне Ачинска в мусорном баке. На тело натолкнулась женщина без определённого места жительства.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершённого преступления и разыскивается мать младенца. Также проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти девочки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось об аналогичном происшествии в Ульяновске. Там так же в мусорном контейнере нашли тело новорождённого младенца.  Следователи ищут родителей погибшего ребёнка и выясняют обстоятельства, при которых он оказался в мусорном баке.

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