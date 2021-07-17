Тело новорождённого нашли в мусорном баке в Ачинске

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В Амурской области спасатели обнаружили тело третьего погибшего при столкновении двух грузовых поездов. Поиски ещё одного человека продолжаются, сообщила ТАСС пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Ранее было известно о двух погибших и трёх пострадавших из бригады поездов. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Как отмечается, тело третьего погибшего удалось зафиксировать, достать его смогут только после...