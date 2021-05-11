В Бурятии на берегу реки нашли тело объеденного рыбами младенца

В Бурятии возбуждено уголовное дело после обнаружения тела новорождённого ребёнка на берегу реки. Как сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на СУ СКР, на теле младенца имелись следы посмертного объедания рыбами и птицами.
Труп мальчика
Ранее сотрудник железной дороги на станции Улан-Удэ обнаружил на платформе грузового поезда бесхозный пакет, внутри которого оказался новорождённый ребёнок. Младенца госпитализировали в реанимацию. По данным медиков, он был недоношенным, при поступлении у него было диагностировано переохлаждение.