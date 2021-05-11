В Бурятии на берегу реки нашли тело объеденного рыбами младенца

https://static.news.ru/photo/e7bf552a-b252-11eb-91f0-96000091f725_660.jpg Фото: buryatia.sledcom.ru

В Бурятии возбуждено уголовное дело после обнаружения тела новорождённого ребёнка на берегу реки. Как сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на СУ СКР, на теле младенца имелись следы посмертного объедания рыбами и птицами.

Труп мальчика нашли 9 мая в Иволгинском районе на берегу Селенги. Как отмечается, младенец европеоидной расы был с обрезанной пуповиной. В настоящее время судебно-медицинская экспертиза устанавливает причины и давность смерти ребёнка. Эксперты также проверяют рожениц, проживающих выше по течению реки, берут у них материалы для ДНК-исследований.

Ранее сотрудник железной дороги на станции Улан-Удэ обнаружил на платформе грузового поезда бесхозный пакет, внутри которого оказался новорождённый ребёнок. Младенца госпитализировали в реанимацию. По данным медиков, он был недоношенным, при поступлении у него было диагностировано переохлаждение.