В Кремле раскрыли «внутреннюю кухню» интервью Путина с Карлсоном Песков: инициатива интервью с Путиным исходила от Карлсона

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Такер Карлсон

Президент России Владимир Путин достаточно быстро согласился дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который сам обратился с таким предложением, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». По его словам, еще до интервью были опасения, что на американского телеведущего в США «начнутся гонения». Песков отметил, что Карлсон понимал, что его ждет, и сейчас ему приходится «несладко».

Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, просмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак критически отнесся к интервью Путина Карлсону. Глава британского кабмина назвал беседу смехотворной.

Аналогичное мнение ранее выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с главой Белого дома Джо Байденом. По мнению немецкого политика, российский лидер «всегда говорит много лжи» о причине конфликта с Украиной. Канцлер выразил мнение, что Путин намерен «получить часть территории своих соседей» из империалистических мотивов. Он призвал продолжить поддержку Киева.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал чушью и беспомощностью реакцию Шольца на интервью Путина. По мнению законодателя, такую реакцию можно объяснить международным «статусом» немецкого руководителя. Шеремет уточнил, что имеет в виду «роль придворного шута», отведенную немецкому политику. По словам депутата, канцлер будет «нести любую чушь», чтобы не разозлить элиту Белого дома.