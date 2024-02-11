Сунак словами Шольца оценил интервью Путина Сунак счел интервью Карлсона с Путиным смехотворным и нелепым

Фото: Vincenzo Nuzzolese/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак критически отнесся к интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. В эфире Sky News премьер назвал беседу смехотворной. Аналогичное мнение ранее выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Явно смехотворное [высказывание Путина об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине] и нелепое. <...> Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твердо поддерживала Украину, — заявил Сунак.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главой Белого дома Джо Байденом назвал смехотворным интервью Владимира Путина. По мнению Шольца, российский лидер «всегда говорит много лжи» о причине конфликта с Украиной. Канцлер выразил мнение, что Путин намерен «получить часть территории своих соседей» из империалистических мотивов. Он призвал продолжить поддержку Украины.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал чушью и беспомощностью реакцию Олафа Шольца на интервью Владимира Путина. По мнению законодателя, такую реакцию можно объяснить международным «статусом» немецкого руководителя. Шеремет уточнил, что имеет в виду «роль придворного шута», отведенную немецкому политику. По словам депутата, канцлер будет «нести любую чушь», чтобы не разозлить элиту Белого дома.