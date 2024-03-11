«Неполноценный механизм»: депутаты предложили отменить ЕГЭ В Госдуму внесут проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ в России

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Группа депутатов от ЛДПР 11 марта намерена внести в Госдуму законопроект с предложением отменить обязательную сдачу единого государственного экзамена при выпуске из школы. Учащимся будет предоставлено право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами, пишет ТАСС со ссылкой на документ. В законопроекте сказано, что возможность отказаться от единого экзамена будет у обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Это затраты для родителей, неполноценный механизм контроля знаний, это расстройства и различные заболевания. Мы надеемся, что рано или поздно тот вредный механизм, который сегодня существует и мучает детей, будет скорректирован, а лучше — вообще со временем устранен, — заявил агентству глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и один из разработчиков проекта Ярослав Нилов.

Авторы документа привели данные 2023 года, согласно которым россияне в период сдачи ЕГЭ тратят до 471,9 млн рублей на покупку растительных успокоительных препаратов и глицина. По мнению депутатов ЛДПР, отмена единого экзамена также позволит проводить более качественный отбор среди абитуриентов колледжей, училищ и техникумов. В перспективе должно увеличиться количество высококвалифицированных специалистов в условиях их дефицита, добавили парламентарии.

Член Общественного совета Рособрнадзора кандидат педагогических наук Роман Дощинский ранее заявил NEWS.ru, что России нет смысла отказываться от ЕГЭ, поскольку лучше этой системы пока ничего не придумали. Он отметил, что если доверить проведение экзаменов регионам или непосредственно школам, «ничего хорошего не произойдет».