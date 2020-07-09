В настоящее время закон обязывает размещать на пачках сигарет устрашающие надписи с изображениями последствий табакокурения. Например, заболевания лёгких и головного мозга. Некоторые эксперты считают, что схожий ущерб здоровью наносят и системы нагревания табака, включая IQOS. В связи с этим в Госдуме предложили включить в дизайн устройств и их упаковок пугающие картинки, которые бы демонстрировали вред здоровью от использования таких изделий. Однако, как полагают в Минздраве, мера вряд ли заметно повлияет на популярность устройств. Какой вред своему здоровью наносят любители «подымить» с помощью электронных приборов, выяснял NEWS.ru.

На устройствах нагревания табака и прилагающихся к ним стиках предлагают размещать надписи и изображения, которые бы предупреждали об опасности таких изделий для здоровья. Обращение с соответствующей инициативой (документ есть в распоряжении NEWS.ru) депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

По словам депутата, в последние годы российские власти проводят успешную политику по оздоровлению нации: внедряют новые методы по ограничению алкоголизации и табакокурения. При этом потребляющих вредные вещества граждан становится меньше, растёт средняя продолжительность жизни.

В то же время целый сектор рынка табачных изделий и портативных устройств для вдыхания табачного дыма остаётся без должного внимания со стороны государства, считает парламентарий. В частности, устройства IQOS и иные приборы для сжигания специальных капсул с последующим вдыханием дыма.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместе с тем, производители подобных изделий пользуются пробелами в отечественном законодательстве и ведут агрессивную рекламу — создают имидж «практически безвредного метода употребления табака», подчёркивает автор инициативы.

Более того, сами устройства никак не маркируются предупреждающими надписями и картинками, что также может вводить в заблуждение потенциального потребителя. В данной связи прошу Вас оценить идею о внедрении практики обязательного размещения предупреждающих надписей и изображений на все устройства, позволяющие проводить сжигание табака (а также смежных с ним веществ) в целях курения, — говорится в обращении.

По словам Милонова, вне поля зрения закона также остаются и популярные в молодёжной среде вейпы и кальяны. Использование этих устройств, где отсутствует какая либо предупреждающая маркировка, также наносит урон организму человека.

Я буду добиваться от Роспотребнадзора, Минздрава и Минпромторга введения правил об обязательной маркировке этих устройств специальными устрашающими и предупреждающими надписями. Пускай у курящих кальян и другие «дудки» не возникает ощущения, что они курят нечто менее вредное, чем сигареты. Любое курение одинаково вредно для здоровья. Виталий Милонов депутат Государственной думы депутат Государственной думы

Размещение картинок на устройствах нагревания табака вряд ли окажет заметное воздействие на сознание действующих и потенциальных потребителей, отметил в беседе с NEWS.ru главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Думаю, хуже не будет. С моей точки зрения, такая антипропаганда, в общем то, не работает. Нужны какие-то адресные разговоры с людьми. Люди, которые курят, они распространяют эту идею среди окружающих, среди подростков. Это такая индукция от человека к человеку. По существу, основным мотором распространения потребления и алкоголя, и табака, и наркотиков, является сам человек, который это потребляет. Это делается в любом случае публично, на глазах у других людей, а другие люди начинают этим интересоваться и пробовать. Евгений Брюн главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава

По словам эксперта, курение таких устройств может навредить здоровью человека. Содержащийся в стиках никотин представляет собой галлюциноген. Кроме того, сказывается влияние растворителя, который уничтожает мембраны клеток. Серьёзный вред наносится альвеолам лёгких и мозговым оболочкам. В результате человек рискует столкнуться со слабоумием, неврологическими проблемами, эмфиземой и фиброзом лёгких.

Представители компании Philip Morris International, производящей устройства IQOS, оперативный комментарий по поводу инициативы депутата не предоставили .

По данным ВЦИОМ, в России курит 33% взрослого населения. Во время действия режима самоизоляции 27% российских курильщиков попытались отказаться от вредной привычки, но удалось это только каждому десятому. Многие стали курить больше. Треть респондентов стали больше нервничать во время вынужденного нахождения дома, поэтому почти 40% курящих увеличили дневное количество сигарет. Примерно десятая часть опрошенных курильщиков перешла на альтернативные табачные продукты, в частности, на IQOS — 11%, ещё 2% предпочли вейпы.