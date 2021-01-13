Продуманный ход: в Госдуме предложили продвигать интеллектуальный спорт

В Госдуме предложили популяризировать в России интеллектуальные виды спорта. Несмотря на очевидную пользу для детей и взрослых, шахматами, шашками и го занимаются мало россиян. Исключение составляют отдельные регионы, где подобные игры интересуют до трети населения. Как такой досуг нужно продвигать в стране и как он меняет мозг людей, выяснял NEWS.ru.

В России интеллектуальными видами спорта занимаются 8,1% мужчин и 2,4% женщин. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2020 год, с которыми ознакомился NEWS.ru.

В некоторых регионах страны такой досуг особенно популярен. Например, среди мужчин — на Чукотке (32,8%), в Белгородской области (26,5%), Калмыкии (21,2%) и Севастополе (21,2%). Женщины же увлекаются шахматами, шашками и го прежде всего в Калмыкии (8%), Ставропольском крае (7%), Белгородской (6,8%) и Тамбовской (5,3%) областях.

Однако в отдельных субъектах такие занятия пришлись по душе минимальному числу жителей. В частности, мужчины реже всего ими занимаются в Ингушетии (1,1%), Калининградской области (1,7%) и Северной Осетии (1,8%). Женщины — в Ханты-Мансийском автономном округе (0,1%), Сахалинской области (0,2%) и Ингушетии (0,2%).

В Москве интеллектуальным спортом интересуются 18% мужчин и 5,2% женщин, в Санкт-Петербурге — 9,2% и 2,2% соответственно.

Количество занимающихся интеллектуальными видами спорта жителей зависит от политики властей того или иного региона, отметил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Марат Бариев. Например, в Калмыкии шахматы продвигал тогдашний президент республики и президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Вместе с тем, по словам депутата, шахматы и шашки нужно популяризировать на всероссийском уровне. Прежде всего для этого требуются достижения профессиональных спортсменов.

Нужны спортивные результаты. Я вспоминаю свои детские и юношеские годы, когда Спасский, Карпов, Каспаров побеждали. Женщины — Чибурданидзе, Гаприндашвили. О них рассказывали, показывали. Были по телевидению шахматные уроки. В газетах, журналах — шахматные задачки. Разряды присваивали за решение шахматных задач. И поэтому масса народу этим занималась, шла такая активная популяризация. Марат Бариев член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи

В число интеллектуальных видов спорта стоит внести и компьютерные игры. Киберспорт — это общемировой тренд и интересен молодым людям, заключил Бариев.

С 1 сентября 2019 года Министерство просвещения сделало шахматы предметом во многих школах, который заменил третий урок физкультуры. Российские первоклассники теперь занимаются шахматами по 33 часа в год, учащиеся вторых — четвёртых классов — на один час больше. Как заявила тогдашний министр просвещения Ольга Васильева, интеллектуальная игра развивает способности детей и повышает показатели успеваемости на 35–40%.

Развитие мозга

Интеллектуальные виды спорта развивают функции лобных долей головного мозга, рассказала NEWS.ru детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова.

Очень важно, какой педагог будет вести. Если шахматы вести грамотно, то мы увидим пользу колоссальнейшую. Потому что ребёнок должен мыслить на несколько шагов вперёд, планировать, выжидать, терпеть. За счёт этого лобные структуры будут тренироваться. Для чего нужны лобные структуры — чтобы уметь контролировать себя. То есть вырастает человек, который социально адаптирован, не нарушает закон, который может потерпеть, договориться, а не ударить другого. Повышается концентрация внимания и усидчивость. То есть лобные структуры вкупе дают возможность концентрироваться, возможность сконцентрироваться не на том, что хочется, а на том, что надо. Наталья Наумова семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог

Занятия шахматами могут принести пользу и взрослому человеку, добавила Наумова. В таком случае динамика и скорость улучшения навыков будут более явными — лобные доли у них уже зрелые, в отличие от детей.

Гроссмейстер Александр Грищук Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, шахматы будут полезны людям, имеющим проблемы с памятью или концентрацией внимания. Результат занятий будет виден уже через месяц.

«Ход королевы»

В октябре прошлого года вышел сериал «Ход королевы», который повествует об истории вымышленной шахматистки Элизабет Хармон. Девушка лишилась родителей, но пытается стать гроссмейстером и преодолеть собственные слабости, включая зависимость от алкоголя и наркотиков. В картине показан её путь от 8 до 22 лет.

Со времени выхода сериала запросы в поисковых сервисах о том, как научиться играть в шахматы, достигли пика популярности за девять лет, а шахматные приложения на смартфонах бьют рекорды по приросту игроков.

Кроме того, за десять дней после выхода картины шахматные доски на онлайн-аукционе eBay стали искать чаще на 273%. На пике пользователи вводили слово «шахматы» в строке поиска каждые шесть секунд. Также в целом выросли продажи шахмат в мире.