В ГД раскрыли, кому выгодны вбросы об отсутствии лидеров на параде Победы Депутат Матвейчев: пересчет глав государств на параде Победы — манипуляции США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слишком пристальное внимание к тому, какие зарубежные лидеры прибудут на парад Победы в Москве, а какие нет, — это лишь американские манипуляции, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. По его словам, следить за числом глав стран, присутствующих на этом мероприятии — навязанная мода.

Пытаются извне навязать эту историю — давайте посчитаем, сколько приедет [на парад], сколько там стран в мире? Более 200. А сколько приехали? Считать кто приехал — это навязанная мода. Это попытки манипуляции, попытки американцев арифметически на всех давить, — заявил Матвейчев.

Депутат обратил внимание, что для государств Запада 9 мая — дата неоднозначная. Он отметил, что некоторые из них прямо участвовали в гитлеровской коалиции, а даже если не участвовали, то сдались Германии за относительно короткие сроки. Депутат также отметил, что отсутствие лидера КНР Си Цзиньпина на параде никого не должно смущать.

Почему китайский лидер должен присутствовать у нас на параде? Китай с утра до вечера делает антиамериканские и пророссийские заявления. Мы нарастили товарооборот с Китаем, работаем, несмотря на постоянные вбросы, что какой-то банк [нам] отказал. Через неделю наш президент едет в Китай с визитом, какой смысл сейчас встречаться, чтобы через неделю опять увидеться? — сказал Матвейчев.

Ранее стало известно, что парад Победы 9 мая в Москве посетят лидеры 8 иностранных государств. Среди них главы Белоруссии, Гвинеи-Бисау, Казахстана, Киргизии, Кубы, Лаоса, Туркмении и Узбекистана. Мероприятие будет приурочено к 79-летию победы СССР в Великой Отечественной войне.