В центр Петербурга вывели полицейских и снегоуборочные машины

https://static.news.ru/photo/88f5c7cc-6932-11eb-93ba-96000091f725_660.jpg Фото: nedimonspbinf/t.me

Сегодня, 7 февраля, в центре Санкт-Петербурга вновь заметили дежурящих полицейских. Правоохранители дежурят на улице. Также на место прибыли снегоуборочные машины.

На Сенной площади, у Гостиного Двора и площади Ленина дежурит полиция. При этом движение по этому району не перекрыто — люди могут свободно перемещаться по улицам. С чем именно связано такое положение дел, не уточняется. Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте издания «78.ru».

Впрочем, пользователи уже выразили беспокойство по поводу ситуации. Так, один из них поинтересовался, не планируются ли в Северной столице очередные несанкционированные акции.

Ранее NEWS.ru писал, что 6 февраля власти Санкт-Петербурга перекрыли центр города. Подъезд к Невскому проспекту заблокировали снегоуборочной техникой и автомобилями ДПС. Такие действия вызвали массу негодования среди жителей города. В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не стали комментировать причину перекрытия дорог.

Кроме того, в центре Санкт-Петербурга 6 февраля с 13:00 закрыли для пассажиров станцию метро «Невский проспект».