В «Альфе» предупредили о рисках терактов ВСУ на 9 Мая Ветеран «Альфы» Гончаров: Украина может готовить теракты с биопатогенами к 9 Мая

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Украина может готовить теракты с биопатогенами на 9 Мая, заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он предупредил, что будут предприняты всевозможные попытки омрачить один из главных праздников в России, в том числе с использованием запрещенного биологического оружия.

Я не знаю, что будет после этих биопатогенов. Это то оружие, которое, наверное, запрещено уже во всем мире. Но для наших врагов это роли не играет. И я уже говорил, и другие эксперты говорят, что 9 Мая — это для нас огромный праздник, для всего нашего населения, даже для многих стран мира. И поэтому наши враги из НАТО и большей части Украины, уверен, будут делать все, чтобы этот праздник омрачить. Поэтому нам надо совершенно точно готовиться к этому. Наши спецслужбы должны сделать так, чтобы ничто не омрачило этот праздник, — пояснил Гончаров.

По его словам, российские спецслужбы уже принимают меры для предотвращения угроз. Также он призвал граждан сохранять бдительность, особенно в дни массовых мероприятий по всей стране.

Надо осознавать, что мы же не только в Москве проводим эти праздники. Многие регионы объявили, что будут проводить праздники, демонстрации, шествия с портретами наших отцов и дедов. Вот в чем проблема. Так что использование биопатогенов может быть одним из нюансов возможных попыток украинских террористических актов. Но я уверен, что наши спецслужбы уже к этому готовы, — резюмировал Гончаров.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Украина может совершить теракты, используя биопатогены. Он отметил, что вероятность совершения таких преступлений высока. В качестве исполнителей терактов украинские спецслужбы пытаются привлечь несовершеннолетних, молодых людей, пенсионеров и социально незащищенные, маргинальные слои населения, добавил Шойгу.