Уникальный самолет Як-44Э: он был лучше американских машин

Фото: wikipedia.org

Cамолет Як-44Э

Среди многих похороненных авиационных проектов в СССР был самолет дальнего радиолокационного обнаружения Як-44Э. Проект уникальный. И до сих пор мы не смогли создать ничего подобного.

Самолет, который был нужен даже КГБ

По мере того, как советский ВМФ в 70-е годы прошлого века выходил в мировой океан, к военным пришло понимание того, что в перспективе надо строить полноценные авианосцы, а не компромиссные корабли. Какими были, например, авианесущие крейсера проекта 1143.2. Первыми авианосцами со сплошной полетной палубой стали корабли проекта 1143.5, к которым относится российский «Адмирал Кузнецов» и китайский «Ляонин» (Варяг), однако они по-прежнему классифицировались как авианесущие крейсеры, так как были вооружены дальнобойными противокорабельными ракетами «Гранит».

В 1988 году был заложен первый советский атомный авианосец проекта 1143.7 «Ульяновск», в состав авиакрыла которого должен был входить палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и целеуказания Як-44Э. Забегая вперед, стоит сказать, что этот самолет предполагалось выпускать не только в палубном варианте. Интерес к этой машине проявили ВВС и КГБ СССР, в ведение которого входили погранвойска.

Фото: 39popugaev/CC BY-SA 4.0/via Wikimedia Commons Модель АТАВКР «Ульяновск»

Он был лучше «американца»

В 1979 году правительственным распоряжением ОКБ Яковлева поручили разработку будущего «всевидящего глаза» — самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Но из-за сложности с электронной начинкой процесс создания самолета сильно затянулся.

Только через десять лет самолет оснастили радиолокационной станцией кругового обзора Э-700 с дальностью обнаружения воздушных целей до 250 километров, а надводных — до 300 км. Причем РЛС позволяла одновременно сопровождать до 150 целей. Як-44 планировалось выпускать на Ташкентском авиазаводе, но ни одного летного образца построено не было. К 1990 году сделали только макет, который привезли для испытаний на авианесущий крейсер «Тбилиси», позже переименованный в «Адмирал Кузнецов».

Як-44Э получил новейшие винтовентиляторные двигатели Д-27 мощностью 14 000 л. с., разработанные Запорожским КБ «Прогресс» и оснащенные соосными композитными винтами. Для своего времени это были весьма прогрессивные двигатели, к сожалению, так и не нашедшие дальнейшего применения.

Як-44Э значительно превосходил своего американского оппонента, палубный самолет ДРЛО Grumman E-2 Hawkeye, концепцию которого советский самолет повторял. Но Як-44Э не являлся копией «американца». Он был длиннее, тяжелее, имел больший размах крыла и был значительно быстрее — максимальная скорость Як-44Э была 740 км/ч, против 600 км/ч у «Хокая». Расчетное время патрулирования должно было составлять около пяти часов, поэтому самолет оборудовали буфетом и санузлом.

Для компактного размещения в ангаре авианосца Як-44Э получил складывающиеся крылья и регулируемую по высоте стойку РЛС. Кроме того, Як-44Э мог взлетать с трамплинной носовой части авианосцев проекта 1143.5 и забираться на 13 километров, а американский самолет только на 9,3 км. Экипаж каждого самолета состоял из двух человек, но у «Хокая» было три оператора РЛС, а у Яка — четыре.

Так что все попытки отдельных «знатоков» представить Як-44Э как копию Grumman E-2 Hawkeye лишены оснований. По многим показателям, разработанный в прошлом веке Як-44Э даже сейчас превосходит новейший китайский палубный самолет ДРЛО Xian KJ-600. Уступая ему только по возможностям РЛС, но это неудивительно, учитывая разницу в возрасте.

Фото: U.S. Navy photo by Lt. j.g. John A. Ivancic/Public domain/via Wikimedia Commons Самолет Grumman E-2 Hawkeye

Грустная судьба авианосцев

В 90-е годы прошлого века советский ВМФ должен был значительно усилиться: планировалось ввести в строй первый атомный авианосец «Ульяновск» с палубным самолетом ДРЛО Як-44Э, два атомных крейсера проекта 1144 — «Куйбышев» и «Адмирал Кузнецов».

Но из всего этого великолепия к середине 90-х остался только недостроенный крейсер «Куйбышев», переименованный в «Петр Великий». Авианосец «Ульяновск» после развала СССР достался Украине, где был оперативно разделан на металлолом, строительство крейсера «Адмирал Кузнецов» прекратили, передав название авианосцу «Тбилиси», а проект Як-44Э и вовсе закрыли.

Первый в истории нашего флота палубный самолет ДРЛО был буквально в шаге от рождения, но постсоветской России он оказался не нужен. И, судя по всему, самолеты аналогичного класса разрабатываться у нас больше не будут. По причине того, что не вполне ясны перспективы авианосцев в России.

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