Умер сын Вячеслава Зайцева: причины, что известно, отношения с отцом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что умер Егор Зайцев — сын модельера Вячеслава Зайцева. Что известно о причинах смерти, какие отношения были с отцом?

От чего умер Зайцев-младший

По данным канала, мужчине было 64 года, причиной смерти стали осложнения на фоне онкологии.

«Умер Егор Зайцев — сын модельера Вячеслава Зайцева. Об этом Mash сообщили его близкие. Предварительно, он скончался от осложнений на фоне онкологии. Примерно в восемь вечера в больнице. Ему было 64 года», — пишет канал.

14 февраля Mash сообщил, что у Егора Зайцева заподозрили онкологическое заболевание. По его информации, врачи обнаружили образование в толстом отделе кишечника.

Как передавал канал, у Зайцева выявили тяжелую форму анемии. Mash писал, что у модельера нашли образования в обоих легких и печени, все материалы отправили на биопсию. По данным канала, показатели в последних анализах крови оказались завышены, что может свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе внутренних органов.

20 марта Mash заявил, что 64-летнего Зайцева вновь госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания. По его данным, состояние мужчины ухудшилось из-за тяжелой анемии.

«По информации Mash, у 64-летнего Егора Зайцева вновь ухудшилось состояние на фоне тяжелой анемии, и ему потребовалось повторное переливание крови. Предварительно, на фоне прогрессирующей онкологии. Ситуацию ухудшают образования в толстом отделе кишечника и сбои в работе легких и печени, о которых мы писали ранее. Сейчас модельер находится в больнице», — говорится в сообщении канала.

Спустя два дня канал написал, что Зайцева — выписали из больницы. По данным канала, ему выдали направление к онкологу. Сам Зайцев никак не прокомментировал данную информацию.

Как стало известно Mash, в ходе обследования у Зайцева выявили множество заболеваний, в том числе цирроз печени. Канал уточняет, что состояние мужчины осложнено онкологическим заболеванием и стартовавшим курсом химиотерапии.

4 июня канал проинформировал, что Егора Зайцева увезли в реанимацию в тяжелом состоянии.

«Сына модельера Вячеслава Зайцева увезли в реанимацию в тяжёлом состоянии в Москве. Ему необходимо переливание крови. По данным Mash, состояние ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологией. Сейчас 64-летний Зайцев под наблюдением медиков. Каких-либо прогнозов они не дают», — написали журналисты.

Что известно о наследнике Вячеслава Зайцева

Егор Зайцев родился в феврале 1960 года в Москве в браке Вячеслава Зайцева и художницы Марины, работавшей в цирке на проспекте Вернадского художницей по костюмам. Семья распалась, когда Егору было восемь лет.

С отцом он общался мало, с отчимом отношения тоже не сложились, пишут СМИ. Егор долго искал себя, занимался боксом. С именитым папой он вновь стал общаться уже в старших классах школы.

Егор закончил Московский текстильный институт им. Косыгина, работал у отца в Доме моды, помогал отцу формировать мужские коллекции, создавал свои коллекции и даже собственную марку YeZ by Yegorzaitsev, хотя их с отцом взгляды на моду и вкусы серьезно расходились. Сам Егор признавался, что гораздо больше моды его привлекает живопись. Он также писал стихи. Одна из наиболее серьезных его работ — парадная форма сборной России для Олимпиады-2016. Гораздо больше Егор был известен как один из ведущих членов байк-клуба «Ночные волки». Байкеры часто приходили на его показы. Егор, как правило, в одежде всем стилям предпочитал байкерский: кожаная куртка, цепи, бандана.

Несмотря на то, что в прессе появлялись слухи о натянутых отношениях между отцом и сыном, смерть Вячеслава стала огромной трагедией для Егора.

«Есть люди, которые 20 лет нас ссорили с отцом в прессе. А мы понимали друг друга с полуслова. Папа был тираном и богом в моей жизни. Нас ловили на конфликтах и потом это все перекручивали», — жаловался Зайцев-младший в интервью Пятому каналу.

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