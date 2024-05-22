Удары по Украине 22 мая: какие важные объекты ВСУ могли быть повреждены

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по аэродрому Авиаторское в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Военное обозрение». Минобороны РФ информацию никак не комментировало. Где еще по ВСУ были нанесены удары 22 мая 2024 года?

Что известно об ударе по аэродрому в Днепропетровской области

По данным источника канала «Военное обозрение», удар был нанесен из ОТРК «Искандер».

«Сообщается о нанесении удара ОТРК „Искандер-М“ по авиабазе Авиаторское в Днепропетровской области», — говорится в публикации.

Авторы канала «Военная хроника» сообщили, что, возможно, в результате прилета пострадал один из истребителей ВСУ.

«По аэродрому Авиаторское в Днепропетровской области нанесен ракетный удар. Над местом прилета густой черный дым. Вероятно, попали в заправленный истребитель», — отметили в «Военной хронике».

Также глава Днепропетровской области Сергей Лысак в своем Telegram-канале написал, что в регионе был якобы сбит один БПЛА, и подтвердил, что был зафиксирован прилет по одному из объектов инфраструктуры региона.

«В Каменском районе сбили разведывательный беспилотник! К сожалению, имеем в области и прилет. Атакована инфраструктура региона. Произошел пожар», — отметил он.

Минобороны РФ вышеперечисленную информацию никак не комментировало.

Где были зафиксированы прилеты в Харькове

Украинское издание «Общественное. Харьков» сегодня днем, 22 мая, сообщило о двух взрывах в Харькове.

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале написал, что в Харькове по объектам ВСУ наносятся удары управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

«Взрывы в пригородах Харькова и Днепропетровска. В Харькове идет обработка объектов ВСУ корректируемыми авиационными бомбами. В Днепропетровске, предварительно, прилет в районе аэродрома», — сообщил военкор.

Также авторы канала «Военкоры Русской Весны» заявили, что ВС РФ нанесли несколько точных ударов по инфраструктурным объектам в Харькове и Харьковской области.

«Армия России наносит удары по объектам врага в Харькове, Днепропетровске и Херсоне. Гремят мощные взрывы, в небо поднимаются густые столбы дыма. В восточной части страны ревет воздушная тревога», — говорится в публикации канала.

Мэр Харькова Игорь Терехов в своих социальных сетях подтвердил, что в городе было зафиксировано несколько прилетов.

«Харьковчане, осторожно! В городе раздалось несколько взрывов. Под ударом находился Шевченковский район города», — пояснил он в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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