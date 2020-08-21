Учитель года заявила о вероятных сложностях 1 сентября 2020 года

https://static.news.ru/photo/1bb0fba6-e3cb-11ea-8ad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лариса Арачашвили, которая признана учителем года — 2019, заявила о вероятных трудностях 1 сентября. По её словам, с ними столкнутся учебные заведения и родители школьников.

Никто не знает, к чему готовиться. Говорят, например, о смешанном обучении, когда часть класса находится дома, а часть — в школе. Каждый регион будет решать сам. Мы знаем только одно, что 1 сентября мы войдём в класс. При дистанционном формате у ребят резко падает уровень социализации. Потому что школа для них — прежде всего то место, куда они ходят общаться. У них нет цели научиться. И это абсолютно нормально: не должен ребёнок в 12 лет думать о том, что он должен отлично знать русский язык, — цитирует её «МК».

Также педагог добавила, что в некоторых регионах будет введено разное время прихода детей на уроки. Данное правило станет огромной сложностью для учителей. Помимо этого, дети будут вынуждены сидеть в перчатках и масках. Средства индивидуальной защиты будет вынужден надеть и учитель. По словам Арачашвили, маски будут «сжирать» дикцию и приглушать голоса.

Как ранее сообщал NEWS.ru, классы московских школ будут переводиться на дистанционное обучение на 14 дней, если у учащихся будет обнаружена коронавирусная инфекция. Соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.