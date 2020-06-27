Участники тестирования вакцины от COVID-19 проголосовали по поправкам

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Военнослужащие и гражданские добровольцы — испытатели вакцины от коронавируса приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщает Минобороны.

На время испытания препарата участники исследований помещены в филиал госпиталя имени Бурденко на изоляцию, для них была организована работа выездной избирательной комиссии, передаёт РИА Новости.

Для предоставления добровольцам гарантированной законом возможности волеизъявления в госпитале организована работа выездной избирательной комиссии. В ходе голосования были соблюдены все необходимые санитарные требования, — рассказали в военном ведомстве.

Члены комиссии во время нахождения в госпитале находились в соответствующей экипировке, весь необходимый для волеизъявления инвентарь (урну, бюллетени, бланки, ручки, маски, перчатки) дополнительно продезинфицировали перед голосованием. Также костюмы, в которых находились члены избирательной комиссии, периодически обрабатывали обеззараживающими средствами во время голосования.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа добровольцев. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, заявила заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина.

К испытаниям вакцины от коронавируса приступили и в Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.

Голосование по поправкам должно было пройти 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса власти перенесли его на 1 июля. В бюллетенях прописаны два варианта ответа: «Да» и «Нет». Поправки вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Как писал NEWS.ru ранее, организация общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в период пандемии коронавируса является уникальной, считают международные наблюдатели.