Участники отменённых парадов Победы вернулись в части

https://static.news.ru/photo/e3b95450-830d-11ea-9b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие, задействованные в репетициях парадов Победы в Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске, вернулись в места постоянной дислокации, сообщил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

Личный состав парадных расчётов и механизированных колонн направлен в пункты постоянной дислокации. Привлекаемые к параду вооружение, военная и специальная техника находятся под охраной на местах размещения — тренировочных площадках. Предметы исторической и парадной формы одежды сданы на хранение, — цитирует Лапина ТАСС.

По словам командующего, 9 мая военнослужащие ЦФО возложат цветы к могилам и памятникам павшим советским войнам, а также проведут для ветеранов онлайн-трансляции мини-парадов и концертов. Передвижные телеэкраны установят у домов участников войны.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин отменил московский парад Победы и торжества в регионах из-за вспышки коронавируса в России.