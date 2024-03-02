Участникам «голой» вечеринки начали приходить письма от имени Мизулиной Мизулина сообщила о провокаторах, рассылающих письмах от ее имени артистам

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, что от ее имени провокаторы начали рассылать письма блогерам, в том числе, участникам «голой» вечеринки. По ее словам, мошенники предлагают артистам пожертвовать деньги на спецоперацию. В связи с этим Мизулина подчеркнула, что ни она, ни ее команда не пишут письма никому из блогеров и не отправляют приглашений на встречу.

Провокаторы рассылают многим исполнителям и блогерам, в том числе участникам нашумевшей «голой» вечеринки (например, Анастасии Ивлеевой, Лолите) сообщения якобы от моего лица, предлагая пожертвовать средства на СВО и приехать на встречу. Это фейк. Как я уже говорила ранее, мы никому из блогеров и исполнителей не пишем письма, приглашений не направляем, — сообщила Мизулина.

Ранее блогер Юлия Финесс обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой отправить ее в зону проведения специальной военной операции на Украине. По словам девушки, ранее она бежала из России после «нападок Мизулиной», однако теперь хочет «отправиться на фронт и отдать долг Родине».