Убийца отца журналиста Легойды попытался покончить с собой

Ранее осужденный на пожизненный срок за убийство отца журналиста Владимира Легойды Адам Щербаков предпринял попытку суицида, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, заключенный находится в состоянии клинической смерти.

Как сказано в публикации, врачи смогли восстановить жизненные показатели Щербакова. По данным «112», он все еще пребывает в коме.

Щербакову вынесли приговор в декабре 2024 года. Вину он признал, но подчеркнул, что не собирался убивать Романа Легойду, однако пожилой мужчина дал отпор. По данным следствия, мужчина встретил пенсионера у магазина и договорился, чтобы тот подвез его до дома. Во время поездки он хотел ограбить водителя и угнать авто, но убил его и сбежал. Тело погибшего с более чем 20 ножевыми ранениями было обнаружено в овраге у дороги. Позже в доме подозреваемого нашли часть похищенных денег.

Ранее ресторатор из Санкт-Петербурга до полусмерти избил возлюбленную. Конфликт произошел в квартире на Серебристом бульваре — оттуда пострадавшую увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Предварительно, агрессия мужчины была вызвана ревностью.