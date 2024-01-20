Партию оборудования украли на пути к космодрому Восточный «112»: на пути из Омска ограбили поезд с компьютерами для космодрома Восточный

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На пути из Омска ограбили поезд, доставлявший оборудование для космодрома Восточный, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, груз включал системные блоки, мониторы и другие комплектующие, сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

Как пишет «112», вагон с техникой отправили 16 декабря. Груз прибыл в точку назначения под новогодние праздники, поэтому вплоть до 8 января вагон разгружать было некому. Когда сотрудники вышли на работу и стали разбирать доставку, выяснилось, что фактическое количество техники не соответствует заявленному. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно о смерти одного из ключевых фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный Сергея Волкодава. Он умер в одной из больниц Москвы, куда мужчину доставили из СИЗО. При госпитализации врачи диагностировали у Волкодава хроническую субарахноидальную гематому с кровоизлиянием, однако точная причина смерти не сообщается.

Волкодав в прошлом занимал пост генерального директора компании «Цветлит». Его задержали в конце августа 2023 года за мошенничество в особо крупном размере. Предпринимателя обвинили в том, что он незаконно присвоил 1 млрд рублей при выполнении государственных контрактов с Минпромторгом и ФГУП при Спецстрое РФ.