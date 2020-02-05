https://static.news.ru/photo/37682ace-472f-11ea-a1c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи коньков в январе упали на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом россияне отдают за пару коньков в среднем 1439 рублей. Это на +9% больше, чем в 2019 году. Об этом NEWS.ru сообщил оператор фискальных данных «Такском», который проанализировал 17 млрд кассовых чеков.

Вместе с тем в 1,5 раза сократились продажи сноубордов. Их средняя стоимость приобретения составила 5690 рублей (+7%).

Однако, жители страны стали на 10% чаще покупать лыжи. Отмечается, что покупатели тратят на них в среднем 5396 рублей (5%) за пару. Основные продажи (53%) приходятся на беговые лыжи.

Как писал NEWS.ru, январь 2020 года оказался аномально тёплым в Москве, Санкт-Петербурге и городах Центральной России. По мнению синоптиков, погода была по-настоящему весенней. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Москву придёт холод. Температура в столице опустится до минус 15 градусов в пятницу, 7 февраля.

Тёплый январь 2020 года повлиял на добычу природного газа на месторождениях «Газпрома». Компания добыла 44,4 миллиарда кубометров — на 6% меньше, чем в прошлом году.