«Теневой спонсор»: политолог раскрыл суть новой стратегии НАТО по Украине Политолог Перенджиев: НАТО собирается стать теневым спонсором Украины

Фото: US Army

НАТО собирается участвовать в военном конфликте на Украине теневым спонсором, заявил NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Впрочем, считает он, Альянс уже это делает. Далее, предполагает эксперт, на стороне ВСУ будут воевать натовские военнослужащие, но без официального статуса.

НАТО собирается участвовать в военном конфликте на Украине теневым спонсором, как они и делают. На стороне ВСУ будут воевать натовские военнослужащие, но не имея официального статуса. Это можно преподнести как просьбу украинского народа, — говорит он.

Эксперт считает, что масштабы военных действий расширяются. Поэтому президент России Владимир Путин поручил Генштабу провести учения с тактическим ядерным оружием, понимая, что у НАТО могут быть стремления развернуть полномасштабную войну по всему фронту.

Нам не нужно расслабляться и думать, что наш враг не хочет с нами воевать. Очень даже хотят и уже воюют, — подытожил Перенджиев.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что ядерные учения в России необходимы для демонстрации силы и охлаждения пыла Вашингтона. Он подчеркнул, что только таким способом можно воздействовать на США и западные страны, которые придерживаются принципа достижения мира посредством силы.