В Сети появилось видео процесса съёмок обращения Путина

https://static.news.ru/photo/788c506c-beca-11ea-93a5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Телеканал «Россия 1» показал процесс съёмок обращения президента к гражданам. Анонс еженедельной программы «Москва. Кремль. Путин» обнародовал в Instagram журналист Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Павел Зарубин.

Канал, в частности, решил рассказать и показать, как происходила запись речи главы государства 30 июня — в день открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области. Тогда Владимир Путин обратился к россиянам перед последним днём голосования по поправкам к Конституции. Его, как оказалось , снимали в специальном павильоне, расположенном с видом на памятник павшим в битве подо Ржевом.

Программа «Москва. Кремль. Путин» выходит в эфир по воскресеньям в 22:00. В регионах, где часовые пояса идут с опережением от европейской территории страны, передачу зрители уже увидели.

Открытие памятника подо Ржевом, изначально запланированное на День Победы, было перенесено из-за пандемии коронавируса. Церемонию предполагалось провести в день начала Великой Отечественной войны. Однако в итоге она состоялась 30 июня. В ней приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В ходе телеобращения в преддверии основного дня голосования по поправкам к Конституции российский лидер призвал граждан отдать свой голос и ещё раз заверил, что вносимые изменения вступят в силу только в том случае, если их поддержит большинство.

Голосование проходило с 25 июня до 1 июля включительно. Изменения в главный закон страны поддержали 77,92% граждан, против выступили 21,27%. Поправки к Конституции вступили в силу 4 июля.