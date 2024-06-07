«Свободнее всех»: Марков о встрече Путина с главами Боливии и Зимбабве Политолог Марков заявил, что президенты Боливии и Зимбабве свободнее европейцев

Фото: Кирилл Казачков/Росконгресс

Встреча с президентом Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой

Президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва, принимающие участие в пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума совместно с российским коллегой Владимиром Путиным, свободнее любого из европейских лидеров, такое мнение в Telegram-канале высказал политолог Сергей Марков. Он обратил внимание, что многие западные политики хотели бы поспорить с Путиным, но им не разрешают этого.

Путин. С ним президенты Боливии и Зимбабве. Многие президенты мира были бы счастливы спорить с Путиным. Но им запрещают. И президенты Боливии и Зимбабве свободнее всех лидеров европейских стран, — заявил Марков.

В рамках экономического форума Путин отметил, что на сегодняшний день Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли. По словам главы государства, такие результаты имеются у страны даже на фоне введенных Западом санкций.

Кроме того, Путин заявил о необходимости вернуть индексацию пенсий трудоустроенным пенсионерам. Российский лидер согласился на предложение, озвученное губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Как отметил Путин, «мы должны принять это решение».