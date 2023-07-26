Суд приговорил основателя компании Group-IB к 14 годам колонии Суд приговорил основателя компании Group-IB Сачкова к 14 годам колонии

Фото: Мосгорсуд

Мосгорсуд приговорил основателя компании Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии по делу о госизмене, сообщает пресс-служба суда. Ему также назначили ограничение свободы на год после освобождения из колонии. Кроме того, Сачков должен заплатить штраф в 500 тысяч рублей.

Московский городской суд приговорил основателя IT-компании Group Сачкова Илью Константиновича к 14 годам колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Ранее Business FM сообщило, что Сачкова могли отравить за несколько месяцев до задержания. По информации издания, бизнесмен был доставлен в одну из петербургских больниц с симптомами отравления в начале июня 2021 года.

Сачков был задержан в сентябре 2021 года. Его обвиняют в передаче секретных сведений иностранным спецслужбам в ущерб интересам Российской Федерации. Уголовному делу присвоен гриф «секретно». Сам Сачков отрицает все обвинения и не признает вину.

Федеральная служба безопасности завершила расследование дела о государственной измене против Сачкова. Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Прокуратура запросила для бизнесмена 18 лет в колонии строго режима.