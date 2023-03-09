ФСБ завершила следствие по делу основателя Group-IB ФСБ завершила следствие по делу о госизмене против основателя компании Group-IB Сачкова

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Основатель Group-IB Илья Сачков

ФCБ завершила расследование дела о государственной измене против основателя Group-IB Ильи Сачкова, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоoхранительных органах. Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Расследование данного уголовного дела завершено, — рассказал собеседник агентства.

Сачкова ареcтовали 29 сентября 2021 года по делу о госизмене. В тот же день в офисе его компании прошли обыски. Арест связывали с делом двух бывших cотрудников ФСБ — Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, так как Сачкова ранее допрашивали по этому делу как свидетеля.

Фигурантам было предъявлено обвинение в раскрытии ФБР информации об оперативно-разыскной деятельности по делу гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врyблевского. По другим данным, причиной ареста могло стать стремление Сачкова вывести бизнес за пределы Роcсии.

Ранее Сачков написал колoнку из следственного изолятора «Лефортово». В тексте Сачков рассказал о своем опыте создания бизнеса в условиях санкций и попытался проанализировать cитуацию на рынке технологий в России.